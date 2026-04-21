OTTAWA, le 21 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Steven MacKinnon, ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, tiendra une conférence de presse.

Conférence de presse

Date : Mercredi le 22 mars 2026

Heure : 09 h 30 HE

Lieu : Foyer de la Chambre des communes, édifice de l'Ouest, Colline du Parlement, Ottawa (Ontario)

SOURCE Leader du gouvernement à la Chambre des communes

Personnes-ressources : Pour obtenir de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet du leader du gouvernement à la Chambre des communes, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias, Bureau du Conseil privé, 613-957-5420, [email protected]