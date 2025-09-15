OTTAWA, ON, le 12 sept. 2025 /CNW/ - L'honorable Steven MacKinnon, leader du gouvernement à la Chambre des communes, se présentera dans le foyer pour parler de la reprise des travaux parlementaires.

Point de presse

Date : 15 septembre 2025

Heure : 9 h 30 (HAE)

Lieu : Foyer de la Chambre des communes, édifice de l'Ouest, Colline du Parlement, Ottawa (Ontario)

SOURCE Leader du gouvernement à la Chambre des communes

Personnes-ressources : Pour obtenir de plus amples renseignements (médias seulement) : Philippe-Alexandre Langlois, Directeur des Communications, Bureau du leader du gouvernement à la Chambre des communes, 873-455-2432, [email protected] ; Service des relations avec les médias : Bureau du Conseil privé, 613-957-5420, [email protected]