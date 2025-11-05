Avis aux médias - Le jeudi 6 novembre 2025 English

Cabinet du Premier ministre du Canada

05 nov, 2025, 19:49 ET

OTTAWA, ON, le 5 nov. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)



8 h 30

Le premier ministre visitera un chantier de construction afin de souligner les nouveaux investissements prévus dans le Budget 2025 pour augmenter l'offre de logements à travers le Canada.




9 h 00

Le premier ministre rencontrera des professionnels de la santé afin de mettre en valeur les nouveaux investissements prévus dans le Budget 2025 en matière d'infrastructures, de personnel et de services de santé.




14 h 15

Le premier ministre participera à la période de questions.


Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement

