Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
05 nov, 2025, 19:49 ET
OTTAWA, ON, le 5 nov. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
|
Région de la capitale nationale (Canada)
|
|
|
8 h 30
|
Le premier ministre visitera un chantier de construction afin de souligner les nouveaux investissements prévus dans le Budget 2025 pour augmenter l'offre de logements à travers le Canada.
|
|
|
|
Note à l'intention des médias :
|
|
|
9 h 00
|
Le premier ministre rencontrera des professionnels de la santé afin de mettre en valeur les nouveaux investissements prévus dans le Budget 2025 en matière d'infrastructures, de personnel et de services de santé.
|
|
|
|
Note à l'intention des médias :
|
|
|
14 h 15
|
Le premier ministre participera à la période de questions.
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected] / pm.gc.ca/fr/medias
Partager cet article