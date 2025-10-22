Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
OTTAWA, ON, le 22 oct. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Région de Durham (Ontario)
10 h 00
Le premier ministre visitera une installation énergétique.
Note à l'intention des médias :
10 h 10
Le premier ministre annoncera un investissement d'envergure visant à créer de nouveaux emplois et à bâtir l'avenir du Canada en matière d'énergie propre. Il sera accompagné du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford.
Notes à l'intention des médias :
Toronto (Ontario)
16 h 20
Le premier ministre assistera à l'entraînement des Blue Jays de Toronto.
Note à l'intention des médias :
