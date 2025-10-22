Avis aux médias - Le jeudi 23 octobre 2025 English

OTTAWA, ON, le 22 oct. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de Durham (Ontario)



10 h 00

Le premier ministre visitera une installation énergétique.




Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool


10 h 10

Le premier ministre annoncera un investissement d'envergure visant à créer de nouveaux emplois et à bâtir l'avenir du Canada en matière d'énergie propre. Il sera accompagné du premier ministre de l'Ontario, Doug Ford.




Notes à l'intention des médias :

  • Couverture libre
  • Les représentants des médias qui souhaitent couvrir l'événement sont priés d'écrire à [email protected] pour confirmer leur présence. Des détails concernant la participation seront fournis au moment de l'inscription.
  • Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 9 h 15.

Toronto (Ontario)



16 h 20

Le premier ministre assistera à l'entraînement des Blue Jays de Toronto.




Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

