Avis aux médias - Le jeudi 2 octobre 2025
Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
01 oct, 2025, 18:17 ET
OTTAWA, ON, le 1er oct. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
|
Région de la capitale nationale (Canada)
|
|
|
11 h 00
|
Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston.
|
|
|
|
Édifice de l'Ouest
|
|
|
|
Note à l'intention des médias :
|
14 h 15
|
Le premier ministre participera à la période de questions.
|
|
|
|
Édifice de l'Ouest
Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca
SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada
Relations avec les médias - CPM : [email protected]
Partager cet article