Avis aux médias - Le jeudi 2 octobre 2025

OTTAWA, ON, le 1er oct. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)



11 h 00

Le premier ministre rencontrera le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston.




Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement




Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre

14 h 15

Le premier ministre participera à la période de questions.




Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement 

