Avis aux médias - Le mardi 18 novembre 2025

17 nov, 2025

OTTAWA, ON, le 17 nov. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)



10 h 00

Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.




Édifice de l'Ouest
Colline du Parlement



12 h 55

Le premier ministre participera à une cérémonie d'accueil pour Leurs Majestés le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia de Suède.




Note à l'intention des médias :

  • Couverture libre


13 h 10

Le premier ministre rencontrera Leurs Majestés le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia de Suède.




Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool au début de la rencontre


19 h 15

Le premier ministre prendra part à un dîner officiel donné en l'honneur de Leurs Majestés le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia de Suède.




Salle de bal
Rideau Hall




Note à l'intention des médias :

  • Couverture pool


22 h 00

Le premier ministre partira pour Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis.




Note à l'intention des médias :

  • Prise d'images pool

