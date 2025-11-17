OTTAWA, ON, le 17 nov. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)



10 h 00 Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.





Édifice de l'Ouest

Colline du Parlement



12 h 55 Le premier ministre participera à une cérémonie d'accueil pour Leurs Majestés le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia de Suède.





Note à l'intention des médias : Couverture libre



13 h 10 Le premier ministre rencontrera Leurs Majestés le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia de Suède.





Note à l'intention des médias : Prise d'images pool au début de la rencontre



19 h 15 Le premier ministre prendra part à un dîner officiel donné en l'honneur de Leurs Majestés le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia de Suède.





Salle de bal

Rideau Hall





Note à l'intention des médias : Couverture pool



22 h 00 Le premier ministre partira pour Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis.





Note à l'intention des médias : Prise d'images pool

