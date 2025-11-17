Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
17 nov, 2025, 20:19 ET
OTTAWA, ON, le 17 nov. 2025 /CNW/ -
Région de la capitale nationale (Canada)
10 h 00
Le premier ministre présidera la réunion du Conseil des ministres.
Édifice de l'Ouest
12 h 55
Le premier ministre participera à une cérémonie d'accueil pour Leurs Majestés le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia de Suède.
Note à l'intention des médias :
13 h 10
Le premier ministre rencontrera Leurs Majestés le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia de Suède.
Note à l'intention des médias :
19 h 15
Le premier ministre prendra part à un dîner officiel donné en l'honneur de Leurs Majestés le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia de Suède.
Salle de bal
Note à l'intention des médias :
22 h 00
Le premier ministre partira pour Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis.
Note à l'intention des médias :
