Avis aux médias - Le jeudi 18 septembre 2025 English

Nouvelles fournies par

Cabinet du Premier ministre du Canada

17 sept, 2025, 22:35 ET

OTTAWA, ON, le 17 sept. 2025 /CNW/ - 

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

8 h 00             

Le premier ministre s'envolera vers Mexico, au Mexique.



Note à l'intention des médias :


     •  Prise d'images pool

Mexico (Mexique)

10 h 45          

Le premier ministre arrivera à Mexico, au Mexique.



Note à l'intention des médias :

     •  Prise d'images pool


13 h 00           

Le premier ministre participera à la cérémonie d'accueil officielle au Palais national.



Note à l'intention des médias :

     •  Prise d'images pool


13 h 20          

Le premier ministre rencontrera la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum.



Note à l'intention des médias :

     •  Prise d'images pool


14 h 00           

Le premier ministre participera à un dîner de travail tenu par la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum.



Fermé aux médias


15 h 30           

Le premier ministre participera à une table ronde avec des chefs d'entreprises canadiens et mexicains. Il sera accompagné de la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum.



Fermé aux médias


17 h 00           

Le premier ministre tiendra une conférence de presse conjointe avec la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum.



Note à l'intention des médias :

     •  Couverture libre


18 h 00           

Le premier ministre participera à une réception tenue par le Conseil canadien des affaires et le Conseil de coordination des entreprises du Mexique.



Fermé aux médias


Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Profil de l'entreprise

Cabinet du Premier ministre du Canada