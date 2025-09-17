OTTAWA, ON, le 17 sept. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région de la capitale nationale (Canada)

8 h 00 Le premier ministre s'envolera vers Mexico, au Mexique.





Note à l'intention des médias :

• Prise d'images pool

Mexico (Mexique)

10 h 45 Le premier ministre arrivera à Mexico, au Mexique.





Note à l'intention des médias :

• Prise d'images pool



13 h 00 Le premier ministre participera à la cérémonie d'accueil officielle au Palais national.





Note à l'intention des médias :

• Prise d'images pool



13 h 20 Le premier ministre rencontrera la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum.





Note à l'intention des médias :

• Prise d'images pool



14 h 00 Le premier ministre participera à un dîner de travail tenu par la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum.





Fermé aux médias



15 h 30 Le premier ministre participera à une table ronde avec des chefs d'entreprises canadiens et mexicains. Il sera accompagné de la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum.





Fermé aux médias



17 h 00 Le premier ministre tiendra une conférence de presse conjointe avec la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum.





Note à l'intention des médias :

• Couverture libre



18 h 00 Le premier ministre participera à une réception tenue par le Conseil canadien des affaires et le Conseil de coordination des entreprises du Mexique.





Fermé aux médias



Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]