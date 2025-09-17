Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
17 sept, 2025, 22:35 ET
OTTAWA, ON, le 17 sept. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Région de la capitale nationale (Canada)
|
8 h 00
|
Le premier ministre s'envolera vers Mexico, au Mexique.
|
Note à l'intention des médias :
|
• Prise d'images pool
Mexico (Mexique)
|
10 h 45
|
Le premier ministre arrivera à Mexico, au Mexique.
|
Note à l'intention des médias :
|
• Prise d'images pool
|
13 h 00
|
Le premier ministre participera à la cérémonie d'accueil officielle au Palais national.
|
Note à l'intention des médias :
|
• Prise d'images pool
|
13 h 20
|
Le premier ministre rencontrera la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum.
|
Note à l'intention des médias :
|
• Prise d'images pool
|
14 h 00
|
Le premier ministre participera à un dîner de travail tenu par la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum.
|
Fermé aux médias
|
15 h 30
|
Le premier ministre participera à une table ronde avec des chefs d'entreprises canadiens et mexicains. Il sera accompagné de la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum.
|
Fermé aux médias
|
17 h 00
|
Le premier ministre tiendra une conférence de presse conjointe avec la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum.
|
Note à l'intention des médias :
|
• Couverture libre
|
18 h 00
|
Le premier ministre participera à une réception tenue par le Conseil canadien des affaires et le Conseil de coordination des entreprises du Mexique.
|
Fermé aux médias
