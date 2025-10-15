Nouvelles fournies parCabinet du Premier ministre du Canada
OTTAWA, ON, le 15 oct. 2025 /CNW/ -
Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.
Région du Grand Toronto (Ontario)
11 h 00
Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures pour lutter contre la criminalité et protéger nos communautés. Il sera accompagné du secrétaire d'État (Travail), John Zerucelli, et de la secrétaire d'État (Lutte contre la criminalité), Ruby Sahota.
Notes à l'intention des médias :
15 h 20
|
Le premier ministre visitera une entreprise locale.
Note à l'intention des médias :
16 h 30
|
Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford.
Fermé aux médias
