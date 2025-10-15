Avis aux médias - Le jeudi 16 octobre 2025 English

Cabinet du Premier ministre du Canada

15 oct, 2025, 18:48 ET

OTTAWA, ON, le 15 oct. 2025 /CNW/ -

Veuillez noter que toutes les heures indiquées sont locales.

Région du Grand Toronto (Ontario)


11 h 00

Le premier ministre annoncera de nouvelles mesures pour lutter contre la criminalité et protéger nos communautés. Il sera accompagné du secrétaire d'État (Travail), John Zerucelli, et de la secrétaire d'État (Lutte contre la criminalité), Ruby Sahota.




15 h 20

Le premier ministre visitera une entreprise locale.




16 h 30

Le premier ministre rencontrera le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford.




