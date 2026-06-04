SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN, QC, le 4 juin 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national et député de Saint-Maurice--Champlain, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, à Sonia Lebel, ministre de l'Éducation et députée de Champlain, et à Christian Gendron, maire de Sainte-Geneviève-de-Batiscan, pour une annonce en matière de logement.

Logo du gouvernement du Québec (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Les journalistes, photographes et caméramans qui souhaitent y participer doivent confirmer leur présence en écrivant à l'adresse [email protected] avant le 5 juin, 13 h.

Date : 5 juin 2026 Heure : 13 h 30 HE Lieu : L'adresse vous sera donnée lors de votre inscription.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Audrey Milette, Cabinet du ministre des Finances et du Revenu national, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]