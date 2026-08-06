AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À WHITEHORSE

WHITEHORSE, YT, le 6 août 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à se joindre à Brendan Hanley, député fédéral du Yukon et secrétaire parlementaire du ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada. L'honorable Ted Laking, ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources et ministre responsable de la Société d'aménagement du Yukon, et Sean Smith, chef de la Première Nation de Kwanlin Dün, pour une annonce concernant le logement...

Date : Le 7 août 2026 Heure : 10 h (HNR) Lieu : Bureau d'administration de Kwalin Dün

35, promenade McIntyre

Whitehorse (Yukon) Y1A 5A5

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Arianna Durgerian, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]