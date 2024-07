THUNDER BAY, ON, le 31 juill. 2024 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, ministre responsable de FedNor et députée de Thunder Bay--Supérieur-Nord, et Marcus Powlowski, député de Thunder Bay--Rainy River, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, pour une annonce en matière de logement.



Date : Le 1er août 2024

Heure : 13 h 00 (HE)

Lieu :

130 Donald Street West

Thunder Bay (Ontario)



Suivez-nous sur X :

GouvCan -- Autochtones

(https://twitter.com/GCAutochtones)

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour plus de renseignements : Jennifer Kozelj, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, [email protected]; Relations avec les médias, SAC, [email protected]; Micaal Ahmed, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, [email protected]; Relations avec les médias : Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]