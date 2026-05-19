SAULT STE.MARIE, ON, le 19 mai 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Terry Sheehan, député de Sault Ste. Marie--Algoma, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et à Jason Gauthier, chef de la Première Nation crie de Missanabie, pour une annonce en matière de logement.

Date : 20 mai, 2026 Heure : 10 H 00 HE Lieu : 259 Great Northern Road, Sault Ste. Marie, Ontario, P6B 4Z2



Remarque: L'événement aura lieu à l'extérieur sur un chantier de construction actif. Tous les participants doivent porter un équipement de protection individuelle (EPI), incluant un casque et des bottes à embout d'acier.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]