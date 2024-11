SAINT-QUENTIN, NB, le 28 nov. 2024 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à René Arseneault, député de Madawaska--Restigouche, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, pour une annonce en matière de logement.

Date : Le 29 novembre 2024 Heure : 14 h (HA) Lieu : 318, rue Martel, Saint-Quentin, Nouveau-Brunswick E8A 1E3

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

