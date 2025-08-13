OTTAWA, ON, le 13 août 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a publié une recherche qui analyse trois enjeux importants sur le marché locatif canadien : le contrôle des loyers, les fiducies de placement immobilier (FPI) et les expulsions.

Le coût élevé de l'accès à la propriété dans certaines villes canadiennes a fait de la location la seule option viable pour de nombreuses personnes. Au cours des dernières années, les taux d'inoccupation ont été faibles et les locataires ont dû assumer de fortes hausses de loyer au moment de déménager dans un autre logement locatif. Cette situation montre le besoin d'une croissance forte et durable de l'offre de logements à long terme au Canada pour stabiliser le marché locatif et améliorer l'abordabilité. Les investissements du secteur privé dans la construction de logements locatifs sont essentiels, car les gouvernements ne peuvent pas remédier à eux seuls à cette pénurie.

Toutefois, l'implication du secteur privé dans le marché locatif canadien suscite des inquiétudes chez beaucoup de gens quant à la possibilité que des propriétaires-bailleurs privés imposent des loyers plus élevés ou profitent des locataires. ‑Le but de cette recherche est de mieux comprendre l'équilibre important entre des mesures efficaces de protection des locataires et l'investissement du secteur privé dans le logement locatif.

Aled ab Iorwerth, économiste en chef adjoint à la SCHL, présente une analyse approfondie de cette recherche dans son dernier article intitulé Accélérer l'offre de logements locatifs : encourager la construction tout en protégeant les locataires.

« Pour accroître l'offre et rétablir l'abordabilité sur le marché locatif, l'investissement privé est essentiel, » a déclaré Aled ab Iorwerth, économiste en chef adjoint à la SCHL. « Bien qu'il y ait des préoccupations légitimes au sujet des pratiques inappropriées de certains propriétaires-bailleurs, il est préférable de renforcer la protection des locataires plutôt que de décourager l'investissement privé dans le logement locatif. Notre analyse montre que les villes et les pays où l'offre de logements locatifs est abondante incitent les propriétaires-bailleurs à être concurrentiels afin d'attirer et de mieux servir les locataires. »

La SCHL a examiné des données internationales sur les répercussions du contrôle des loyers. Elle a constaté que, bien que le contrôle des loyers puisse stabiliser les loyers des locataires actuels, il aussi entraîner des compromis indésirables. Dans certaines administrations, le contrôle des loyers a entraîné une baisse de l'offre de logements locatifs et de la mobilité des locataires , ainsi qu'une croissance accélérée des loyers des logements neufs et vacants.

Les recherches de la SCHL ont porté sur le rôle des fiducies de placement immobilier (FPI) dans les marchés locatifs de Montréal, de Toronto et de Vancouver . La part du marché locatif des FPI est estimée entre 6 et 12 % dans ces villes. Leurs propriétés se situent généralement dans des secteurs plus chers que le quartier moyen de ces villes. En comparant les loyers exigés dans les propriétés de FPI par rapport à ceux de propriétés semblables qui n'appartiennent pas à des FPI, dans les mêmes quartiers, on remarque que le type de propriétaire n'a aucune incidence importante sur le prix des loyers.

et de . La part du marché locatif des FPI est estimée entre 6 et 12 % dans ces villes. Leurs propriétés se situent généralement dans des secteurs plus chers que le quartier moyen de ces villes. En comparant les loyers exigés dans les propriétés de FPI par rapport à ceux de propriétés semblables qui n'appartiennent pas à des FPI, dans les mêmes quartiers, on remarque que le type de propriétaire n'a aucune incidence importante sur le prix des loyers. Selon les données de l'Enquête canadienne sur le logement de 2021, 2022 et 2023, la SCHL estime que 1 % des locataires ont été expulsés au cours des 12 mois précédents chaque année de l'enquête. Cette proportion représente environ 49 000 ménages par année. L'Enquête canadienne sur le logement offre un point de départ unique et utile pour nos analyses. Elle contribuera à accroître le dialogue public et à faire progresser la recherche de la SCHL à ce sujet.

