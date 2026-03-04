JASPER, AB, le 4 mars 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, Martin Long, ministre des Infrastructures de l'Alberta, Richard Ireland, maire de Municipalité de Jasper, et Andrew Campbell, premier vice-président à l'exploitation de Parcs Canada, pour une annonce concernant le logement.

Date : Le 5 mars 2026



Heure : 14 h HR



Lieu : 737 Connaught Drive

Jasper, Alberta, T0E 1E0





Une visite pour les représentants des

médias aura lieu après l'annonce.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]