BURNABY, BC, le 3 mars 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout au pays.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral, en collaboration avec Baydo Group, a annoncé un financement combiné de plus de 157 millions de dollars pour soutenir la construction de 388 logements locatifs sûrs à Burnaby. L'ensemble résidentiel, situé au 6616 et au 6630, avenue Telford, dans le secteur Metrotown de Burnaby, s'appellera Baydo Apartments. Il comprendra deux tours, pour un total de 388 logements pour des familles, des personnes âgées et des personnes seules à Burnaby. Les deux tours offrent un mélange équilibré de commodités de grande qualité qui favorisent un mode de vie actif, l'engagement communautaire et une vie urbaine connectée.

Il convient également de souligner aujourd'hui le succès remporté par Burnaby, qui a respecté ses engagements au titre du Fonds pour accélérer la construction de logements et dépassé ses objectifs en matière de logements. Grâce à ce programme, la Burnaby Housing Authority a été créée et les processus et délais d'approbation des projets d'aménagement ont été considérablement améliorés grâce à des approches modernes en matière de zonage et aux progrès technologiques municipaux. Cela ouvre la voie à une simplification de l'approbation des futurs projets d'ensembles résidentiels, tels que ceux annoncés aujourd'hui. À ce titre, Burnaby a reçu son troisième versement de 10,8 millions de dollars. Le Fonds pour accélérer la construction de logements continue d'avoir un impact positif dans tout le Canada en encourageant les administrations locales à voir grand et à faire preuve d'innovation dans leur réponse à la crise du logement.

L'annonce a été faite par l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, accompagné de Wade Chang, député fédéral de Burnaby-Centre, et de Yufeng Wang,PH D propriétaire et fondateur de Baydo Group.

L'annonce faite aujourd'hui s'inscrit dans le prolongement des efforts déployés dans toute la Colombie-Britannique pour construire rapidement davantage de logements. Il s'agit notamment d'un nouveau partenariat entre le Canada et la Colombie-Britannique, par l'entremise de Maisons Canada, qui prévoit la construction de 1 100 logements, dont au moins 700 logements de transition et de soutien prêts à être construits, ainsi qu'au moins 400 logements locatifs abordables.

Le gouvernement du Canada réalise des investissements dans le logement qui contribueront à renforcer les chaînes d'approvisionnement canadiennes et à créer des emplois de qualité à chaque étape du processus de construction résidentielle, ce qui permettra de construire davantage de logements et de renforcer l'économie canadienne.

« Nous réalisons les investissements essentiels pour construire davantage de logements en Colombie-Britannique. Grâce au partenariat avec Maisons Canada récemment annoncé avec la Colombie-Britannique, nous allons construire des centaines de logements abordables dans toute la province. L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de ce travail et contribue à le faire progresser encore davantage. Nous le faisons en répondant au besoin de logements locatifs supplémentaires grâce à des partenariats solides et à un engagement commun en faveur de l'avenir de nos collectivités. Nous ne construisons pas seulement des logements, nous créons des opportunités, de la stabilité et les bases nécessaires à l'épanouissement des collectivités. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Les logements locatifs jouent un rôle essentiel pour maintenir le dynamisme des quartiers, soutenir les entreprises, les écoles et les services locaux et veiller à ce que les personnes qui alimentent nos collectivités puissent continuer d'en faire partie. Lorsque nous élargissons l'offre de logements locatifs de qualité, nous investissons dans la santé, la stabilité et la prospérité à long terme de toute la communauté. » - Wade Chang, député fédéral de Burnaby-Centre

« Ce projet d'ensemble résidentiel s'inscrit dans la vision de Baydo : offrir un toit à tout le monde en misant sur la construction de logements destinés à la location, des endroits où les familles peuvent avoir un chez-soi. Avec neuf immeubles en construction dans le Lower Mainland et 1 300 logements en cours d'aménagement à Metrotown, nous sommes fiers de jouer un rôle essentiel dans la dynamisation de l'économie locale de Burnaby et de contribuer à la résolution de la crise du logement. » - Yufeng Wang PH. D., propriétaire et fondateur de Baydo Group

Le Programme de prêts pour la construction d'appartements (PPCA) est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Le PPCA offre des prêts à faible taux d'intérêt entièrement remboursables afin d'encourager la construction d'un plus grand nombre de logements locatifs pour les personnes de la classe moyenne au Canada. Le PPCA a un impact positif sur le système de logement, à un coût minime pour les contribuables. Une offre stable de logements destinés à la location est essentielle pour que plus de personnes au Canada aient accès à un logement qui répond à leurs besoins. En septembre 2025, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) avait engagé 28,15 milliards de dollars en prêts par l'intermédiaire du PPCA pour soutenir la création de plus de 71 400 logements locatifs. Le PPCA fait partie des nombreux programmes et initiatives de la Stratégie nationale sur le logement conçus pour aider à répondre aux besoins en matière de logement dans l'ensemble du continuum du logement. Il complète d'autres initiatives de la Stratégie nationale sur le logement qui mettent l'accent sur le financement de logements abordables pour les ménages à faible revenu.

est doté d'une enveloppe de 55 milliards de dollars. Il offre un financement à faible coût pour soutenir la construction de plus de 131 000 logements locatifs partout au Canada d'ici 2031-2032. Baydo Group comprend une équipe interne de conception, une division de construction complète et sept entreprises spécialisées en métiers. Cette structure intégrée verticalement permet à Baydo de gérer chaque étape de l'aménagement -- de l'excavation initiale à la réalisation finale du projet -- en assurant la qualité, l'efficacité et la responsabilisation tout au long du processus de construction.

Le financement accordé pour les immeubles situés au 6616 et 6630, avenue Telford comprend : 115,1 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Programme de prêts pour la construction d'appartements 41,9 millions de dollars du Baydo Group

La construction de l'ensemble résidentiel devrait être achevée à la fin de 2027.

