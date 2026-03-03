OTTAWA, ON, le 3 mars 2026 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a annoncé aujourd'hui les lauréates des Prix d'excellence en recherche sur le logement de 2025. Les prix récompensent l'excellence en recherche et fournissent du financement pour soutenir les travaux qui permettront de générer des données et des renseignements nécessaires pour relever les défis en matière de logement au Canada.

La SCHL administre ce programme au nom du gouvernement du Canada. Les Prix d'excellence en recherche sur le logement sont une initiative de la Stratégie nationale sur le logement. Ils soulignent le travail exceptionnel en recherche sur le logement au Canada et offrent des récompenses en argent pour aider les équipes de projet à faire progresser la recherche et la mobilisation des connaissances et à soutenir des activités de sensibilisation novatrices et efficaces. Cette initiative contribue à renforcer et à maintenir la culture de la connaissance du secteur de l'habitation axée sur la recherche que l'on observe au Canada dans des domaines clés, notamment les sciences sociales et humaines, la santé et la technologie.

Un comité multidisciplinaire de spécialistes a examiné les demandes en fonction d'un ensemble rigoureux de critères. Les projets retenus sont ceux qui sont les plus susceptibles de produire les données et les renseignements nécessaires aux décideurs pour améliorer l'abordabilité du logement et mieux répondre aux besoins de la population canadienne en matière de logement.

« Depuis 80 ans, la SCHL est à l'avant-garde de l'innovation en construction résidentielle et du développement des connaissances afin de répondre aux besoins en logement de chaque époque. Soutenir la recherche de pointe permet de catalyser de nouvelles idées dans le domaine du logement, a déclaré Coleen Volk, présidente et première dirigeante de la SCHL. Merci à toutes les personnes qui ont soumis le fruit de leur travail dans le cadre des Prix d'excellence en recherche sur le logement de 2025, et félicitations aux lauréates. Vos recherches montrent comment les outils numériques, la conception normalisée et la résilience climatique peuvent contribuer à offrir plus de logements, plus rapidement, et à bâtir un système de logement résilient pour la population canadienne. »

Médaille de la présidence de la SCHL pour la recherche exceptionnelle sur le logement (25 000 $)

Plus haute distinction parmi les Prix d'excellence en recherche sur le logement, la médaille souligne une contribution importante à la recherche qui contribue à la réalisation de l'aspiration de la SCHL de rendre le logement abordable pour tout le monde au Canada. Elle est remise à une équipe ou à une personne qui a fait des recherches dans l'un des domaines prioritaires de la SNL. Le thème de 2025 était : Accroître l'offre de logements grâce à l'innovation en construction.

Lauréate : Denisa Ionescu de BC Housing, Burnaby (Colombie-Britannique), pour le projet Digitally Accelerated Standardized Housing (DASH). L'équipe de recherche de BC Housing (Denisa Ionescu et ses partenaires de recherche Cindy Moran, Helen Goodland, Michael Epp, Vincent Carignan, Franck Murat, Kelly Walsh, Chris Hill, Albert Lam et James Emery) a créé la plateforme DASH, qui représente une solution transformatrice à la crise du logement au Canada grâce à l'innovation numérique et à la construction industrialisée. La plateforme comprend un ensemble de composants de logements préfabriqués normalisés en libre accès, ainsi que des outils et des processus numériques qui peuvent être déployés par les architectes, les constructeurs, les promoteurs et les fabricants. En intégrant des outils numériques, une préfabrication et des composants normalisés, la plateforme DASH accélère la production de logements, ce qui permet d'économiser du temps et réduire les coûts, tout en maintenant la qualité de la conception et l'intégrité professionnelle. La plateforme DASH est prête à être mise à l'échelle à l'échelle nationale, ce qui aiderait à créer les millions de logements dont le Canada a besoin. Contrairement aux projets ponctuels sur mesure, la plateforme DASH est un système reproductible qui améliore la prévisibilité des projets, réduit les obstacles à la mise à l'échelle pour les fabricants, et accélère l'adoption de la construction préfabriquée à faibles émissions de carbone. La plateforme DASH a été lancée en mettant l'accent sur la catégorie des immeubles de moyenne hauteur (jusqu'à six étages), où les solutions normalisées peuvent avoir la plus grande incidence sur l'accélération de la création de logements tout en atteignant les objectifs de rendement et de décarbonisation.

Prix Toit d'or pour l'excellence en recherche sur le logement (12 500 $)

Ce prix récompense les recherches qui améliorent notre compréhension de l'un des domaines prioritaires de la SNL et qui ont une incidence sur le milieu universitaire ou le secteur de l'habitation.

Lauréate : Dawn Parker, Université de Waterloo (Ontario) pour le projet : Outils d'établissement des coûts et de simulation de marché ouvert pour évaluer la faisabilité des coûts, l'incidence sur le marché immobilier et les leviers stratégiques pour les nouvelles typologies de logements du chaînon manquant. Son groupe de recherche sur la croissance urbaine et le changement a démontré comment, pourquoi et où des lacunes dans les logements du chaînon manquant sont apparues dans la région de Waterloo au cours des 15 dernières années. La recherche aide à mieux comprendre les divers besoins en matière de logement de la population canadienne et à assurer la durabilité sociale, environnementale et économique du logement pour les personnes qui ont les plus grands besoins. L'équipe de recherche crée des outils pour évaluer la faisabilité financière de la construction de logements du chaînon manquant, d'après le Catalogue de conception de logements du Canada. La recherche explique l'incidence des nouvelles typologies de logement combinées aux changements de zonage sur les marchés des terrains et de l'habitation. L'équipe a aussi mis sur pied un groupe de travail multipartite sur les logements du chaînon manquant pour évaluer les typologies de logements préapprouvables dont les coûts ont été établis.

Prix Toit d'or pour le savoir en action (12 500 $)

Ce prix récompense les projets qui établissent un lien entre l'excellence en recherche et les mesures concrètes qui changent les choses dans le secteur de l'habitation.

Lauréate : Kyle Mennie, Windfall Ecology Centre, Aurora (Ontario) pour le projet : Innovation pour le logement résilient aux changements climatiques - Atteindre la résilience multirisque grâce au Protocole d'évaluation de l'état de préparation des logements aux intempéries. En collaboration avec la municipalité régionale de Durham, le Windfall Ecology Centre a créé le Protocole d'évaluation de l'état de préparation des logements aux intempéries. Cet outil fera progresser le logement résilient au climat en évaluant l'état de préparation et la durabilité des logements en cas de phénomènes météorologiques extrêmes. Dirigé par Kyle Mennie et ses partenaires de recherche Brent Kopperson, Eric Lam, Shannon Logan, Sharyn Inward et Violet Kopperson, ce protocole de pointe est le premier en son genre au Canada. Il apporte une perspective multirisque à l'évaluation des immeubles résidentiels, en intégrant les pratiques exemplaires de plusieurs secteurs de la science du bâtiment. Le protocole aide les résidents à évaluer et à améliorer la résilience de leur logement aux phénomènes météorologiques extrêmes, y compris les dangers climatiques relevés à Durham, notamment les pluies abondantes, les inondations, la chaleur extrême, le froid extrême, les tempêtes hivernales, les vents forts et les tempêtes violentes. En tenant compte de ces risques, le protocole aide les résidents à prendre des mesures proactives pour protéger leur propriété et améliorer la sécurité de leur logement.



Le portail de candidature des Prix d'excellence en recherche sur le logement de 2026 ouvrira plus tard cette année. Visitez notre site Web pour en savoir plus sur les Prix d'excellence en recherche sur le logement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement.

