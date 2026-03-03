MAGOG, QC, le 3 mars 2026 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au Canada, il faut prendre des mesures immédiates pour réduire les coûts, réduire les formalités administratives et construire des logements plus rapidement. Le gouvernement du Canada redouble d'efforts avec une nouvelle approche audacieuse pour construire des logements abordables partout aux pays.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, est au cœur de cet engagement et aide à accélérer la construction de logements abordables. Maisons Canada aide aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permet la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associe à des promoteurs du marché privé pour construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des investissements sont faits dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au Canada.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral a annoncé un financement de plus de 3,6 millions de dollars pour aider à construire 14 logements adaptés à Magog. Le projet, situé au 631 rue Wilcox, comprend la construction de deux immeubles de sept logements adaptés. Ces habitations seront destinées aux personnes autonomes à faible revenu vivant avec un handicap physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA), ainsi qu'aux personnes âgées nécessitant ces adaptations.

La réalisation de ce projet est également rendue possible grâce à l'appui de précieux partenaires de la communauté. Les Sœurs Milne ont généreusement contribué au projet par un don de terrain d'une valeur de 615 000 $. D'autres donateurs importants ont également apporté leur soutien, dont Michel Lapierre, donateur historique dans la région, ainsi que la Caisse du Lac Memphrémagog, démontrant un engagement collectif fort envers le développement de logements adaptés et abordables à Magog.

L'annonce a été faite par Louis Villeneuve, député fédéral de Brome--Missisquoi, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique et par Nathalie Pelletier, mairesse de Magog.

Le gouvernement du Canada fait des investissements dans le logement qui aideront à renforcer les chaînes d'approvisionnement canadiennes et à créer de bons emplois à chaque étape du processus de construction résidentielle. Ces investissements aideront à construire plus de logements et à renforcer l'économie canadienne en même temps.

« Notre gouvernement s'engage à aider les collectivités à élaborer des solutions locales aux défis en matière de logement. L'annonce d'aujourd'hui illustre ce qu'il est possible d'accomplir lorsque les gouvernements et les différents partenaires sur le terrain collaborent. C'est aussi un autre pas en avant dans notre plan audacieux et ambitieux pour bâtir un Canada fort. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le logement adapté, c'est essentiel pour permettre à chacun de vivre de façon autonome, en sécurité et avec dignité. À Magog, ce projet sur la rue Wilcox vient répondre à un besoin bien réel. Je suis fier que notre gouvernement appuie Logement HAN et ses partenaires pour faire avancer des projets concrets qui améliorent directement la qualité de vie des citoyens et de leurs familles. » - Louis Villeneuve, député de Brome--Missisquoi

« Grâce à Logement HAN, 14 nouveaux logements adaptés s'ajouteront sous peu ce qui portera à 85 le nombre de logements mis à la disposition de personnes à mobilité réduite par Logement HAN à Magog. La Ville est fière de participer à ces initiatives qui visent à améliorer l'accessibilité et l'inclusion. Chaque nouveau logement mis à la disposition de citoyens vivant avec un handicap constitue une amélioration de la qualité de vie de ces personnes ainsi qu'une source de réconfort pour leur famille qui voient leurs proches installés dans des milieux sécuritaires, adaptés à leurs besoins. » - Nathalie Pelletier, mairesse de Magog

« Le logement adapté est une question d'équité fondamentale et de dignité humaine. Depuis 24 ans, Logement HAN en a fait sa raison d'être. Nous sommes particulièrement fiers d'amorcer la construction de ce nouveau projet à Magog, là où tout a commencé. Aujourd'hui, avec 333 logements offerts à travers le Québec et 158 nouvelles unités en développement -- dont 14 sur la rue Wilcox -- nous poursuivons concrètement notre engagement envers les personnes que nous accompagnons. Rien de tout cela ne serait possible sans l'appui précieux de nos partenaires et donateurs. Chaque logement créé représente une vie transformée. » - Anik Roy Trudel, présidente et cheffe de la direction de Logement HAN

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) a offert aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le FLA est maintenant fermé aux nouvelles demandes, l'ensemble des fonds disponibles ayant été engagés. En septembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 13,72 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 54 100 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « nouvelles constructions » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars provenant des exercices futurs.

a offert aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA était un programme de 16,1 milliards de dollars qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le FLA est maintenant fermé aux nouvelles demandes, l'ensemble des fonds disponibles ayant été engagés. Le financement fourni pour cet ensemble de logements est le suivant : 3,6 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable (FLA); 200 000 $ de Logement HAN.



Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont signé un protocole d'entente pour collaborer au déploiement de Maisons Canada au Québec. Les propositions peuvent être soumises par l'intermédiaire du portail de Maisons Canada.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création et au maintien de l'offre locative. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. En facilitant la collaboration entre tous les ordres de gouvernement et les secteurs privé et sans but lucratif, la SCHL contribue à améliorer l'abordabilité, l'équité et la compatibilité climatique du logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à rendre le logement plus abordable.

