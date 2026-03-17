ABBOTSFORD, BC, le 17 mars 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à Ernie Klassen, député fédéral de Surrey-Sud--Whiterock, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, à Matt Dirks, chef de la direction, Communitas Supportive Care Society pour une annonce sur le logement.

Date : Le 18 mars 2026



Heure : 12 h (HP)



Lieu : RSVP à [email protected]

Pour plus d'informations sur le lieu

SOURCE Gouvernement du Canada

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]