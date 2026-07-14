Avis aux médias - Le gouvernement fédéral annoncera le renouvellement de son soutien pour contrer la violence fondée sur le sexe

MONCTON, NB, le 14 juill. 2026 /CNW/ - L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), annoncera le renouvellement de son soutien pour contrer la violence fondée sur le sexe au Canada.

Date : Le 16 juillet 2026 Heure : 10 h (HAA) Lieu : Crowne Plaza Moncton

Salle Acadian

1005, rue Main

Moncton (Nouveau-Brunswick)

E1C 1G9

Remarque pour les médias : Les personnes représentantes des médias qui souhaitent assister à cet événement en personne ou en ligne doivent s'inscrire d'ici le 16 juillet 2026, à 9 h 30 (HAA) en écrivant [email protected].

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Personnes-ressources : Ruth Mekonnen, Attachée de presse par intérim, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme), 819-360-0557, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]