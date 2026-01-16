OTTAWA, ON, le 16 janv. 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, à l'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature), ainsi qu'à Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, lors d'une conférence de presse sur le Programme d'indemnisation pour les armes à feu de style arme d'assaut. Ils seront accompagnés de représentants des forces de l'ordre.

Avant la conférence de presse, des fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront une séance d'information technique sous embargo à l'intention des médias. Les journalistes auront l'occasion de poser des questions aux fonctionnaires présents sous le couvert de l'anonymat.

1.Séance d'information technique à l'intention des médias

Événement : Virtuel

Date : Samedi 17 janvier 2026

Heure : 10 h 45 (HNE)

Remarque à l'intention des médias :

Seuls les membres de la Tribune de la presse peuvent participer à la séance d'information technique. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire.

2. Conférence de presse

Événement : En personne

Date : Samedi 17 janvier 2026

Heure : 13 h (HNE)

Lieu :

Quartier général de la Région de l'Est de la GRC

4225 Boul Dorchester

Westmount QC

Remarque à l'intention des médias :

Les représentants des médias doivent arriver 60 minutes avant l'événement pour s'inscrire et présenter une pièce d'identité avec photo et leurs justificatifs d'identité. Une pièce d'identité avec photo doit être visible à tout moment.

