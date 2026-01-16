Avis aux médias - Le gouvernement du Canada tiendra une séance d'information technique et une conférence de presse sur le Programme d'indemnisation pour les armes à feu de style arme d'assaut English
16 janv, 2026, 12:51 ET
OTTAWA, ON, le 16 janv. 2026 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, à l'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature), ainsi qu'à Ian Lafrenière, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit et ministre responsable de la région du Nord-du-Québec, lors d'une conférence de presse sur le Programme d'indemnisation pour les armes à feu de style arme d'assaut. Ils seront accompagnés de représentants des forces de l'ordre.
Avant la conférence de presse, des fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront une séance d'information technique sous embargo à l'intention des médias. Les journalistes auront l'occasion de poser des questions aux fonctionnaires présents sous le couvert de l'anonymat.
1.Séance d'information technique à l'intention des médias
Événement : Virtuel
Date : Samedi 17 janvier 2026
Heure : 10 h 45 (HNE)
Remarque à l'intention des médias :
- Seuls les membres de la Tribune de la presse peuvent participer à la séance d'information technique. Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune de la presse peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir un accès temporaire.
2. Conférence de presse
Événement : En personne
Date : Samedi 17 janvier 2026
Heure : 13 h (HNE)
Lieu :
Quartier général de la Région de l'Est de la GRC
4225 Boul Dorchester
Westmount QC
Remarque à l'intention des médias :
- Les représentants des médias doivent arriver 60 minutes avant l'événement pour s'inscrire et présenter une pièce d'identité avec photo et leurs justificatifs d'identité. Une pièce d'identité avec photo doit être visible à tout moment.
SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada
Personnes-ressource : Simon Lafortune, Directeur adjoint des communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre de la Sécurité publique, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613 991-0657, [email protected]
