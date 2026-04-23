YORKTON, SK, le 23 avril 2026 /CNW/ - L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État pour le développement rural annoncera un financement fédéral pour soutenir les organismes qui font croître le secteur de la défense en Saskatchewan, annoncera un financement fédéral pour soutenir des organismes qui font croître le secteur de la défense en Saskatchewan, au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada (PrairiesCan).

Le gouvernement du Canada annoncera des investissements en appui au secteur de la défense de la Saskatchewan (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

Le secrétaire d'État Bélanger discutera également du plan du gouvernement du Canada visant à renforcer l'économie et à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens en soulignant les récentes mesures visant à régler les problèmes d'abordabilité, notamment la suspension de la taxe d'accise fédérale sur le carburant.

Date :

le 24 avril 2026

Heure :

13 h 30 (HAR)

Endroit :

PWM Hydraulics Ltd.

33 route York

Yorkton (Saskatchewan)

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SOURCE Prairies Economic Development Canada

Personnes-ressources : Tunde Oyateru, Gestionnaire des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 639-382-3753; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781