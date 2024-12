GATINEAU, QC, le 3 déc. 2024 /CNW/ - L'honorable Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, fera une annonce concernant le Programme national d'alimentation scolaire à Ottawa.

La ministre sera accompagnée par l'honorable Mona Fortier, whip adjointe du gouvernement et députée d'Ottawa-Vanier, le secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et député d'Ottawa-Centre, Yasir Naqvi et la secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale et députée d'Orléans, Marie-France Lalonde.

Un point de presse suivra l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés et qu'il s'agit de l'heure locale.

Date : Le mercredi 4 décembre 2024 Heure : 9 h 05 (HNE) Lieu : Connaught Public School 1149, avenue Gladstone Ottawa (Ontario)

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse avant 8 h (HNE) le mercredi 4 décembre 2024.

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements (médias seulement) : Geneviève Lemaire, Attachée de presse et conseillère en communication, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]