Avis aux médias - Le gouvernement du Canada reconnaîtra quatre héros de chez nous de Drummondville (Québec)

DRUMMONDVILLE, QC, le 29 oct. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaîtra quatre personnes de Drummondville (Québec) pour leurs importantes contributions au cours de la Seconde Guerre mondiale dans le cadre de l'initiative des héros de chez nous de Parcs Canada.

Le maire de Drummondville, Alexandre Cusson, le contre-amiral Simon Page, chef d'état-major adjoint, sous-ministre adjoint (matériel), Forces armées canadiennes, et le brigadier général Christian Mercier, sous-commandant de la 2e Division du Canada et de la Force opérationnelle interarmées (Est), Forces armées canadiennes, ainsi que des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale et des membres des familles figureront parmi les dignitaires présents à cette cérémonie de commémoration.

Les héros de chez nous à l'honneur

Suite à l'entrée du Canada dans la Seconde Guerre mondiale en 1939, la pionnière Marguerite Courchesne (1897-1986) a adopté un rôle actif dans l'effort de guerre sur le front intérieur. Elle a soutenu les troupes canadiennes en mettant sur pied un bureau local de la Croix-Rouge, en supervisant de nombreuses collectes de dons de sang qui ont permis de sauver d'innombrables vies outremer, et en coordonnant l'envoi de colis de nourriture outremer pour les prisonniers de guerre. Elle s'est généreusement consacrée au bien-être des troupes canadiennes et d'autres gens dans le besoin.

En 1940, Paul Arseneau (1916-2012), un père de deux jeunes enfants habitant à Drummondville, s'est porté volontaire pour servir son pays durant la Seconde Guerre mondiale. M. Arseneau a été capturé en 1942 durant un raid allié sur le port de Dieppe en France. Il a survécu à trois camps de prisonniers en Pologne et à un autre en Allemagne avant d'être libéré par les troupes britanniques en 1945. Il a ensuite reçu la médaille de Conduite distinguée pour sa bravoure à Dieppe.

Frederick « George » Cartwright (1924-2017) s'est engagé au sein du 9e escadron du Corps du Génie royal canadien quelques jours après son 18e anniversaire. M. Cartwright a été envoyé outremer en 1944 et il a tenu le rôle de sapeur à bord d'un véhicule blindé effectuant souvent des missions de reconnaissance derrière les lignes ennemies. Son régiment a participé à la libération de la France, de la Belgique et des Pays-Bas, durant laquelle il a survécu à la destruction de son véhicule blindé par les tirs ennemis à trois reprises.

D'abord engagé au sein des Fusiliers de Sherbrooke en 1940, Paul-Émile Beaubien (1919-2011) a ensuite pris part à l'effort de guerre en se joignant à la marine marchande canadienne en 1944. Il a servi à bord du navire-hôpital Lady Nelson et a fait 14 traversées transatlantiques aller-retour, passant à travers des eaux infestées de navires ennemis, pour aider à ramener des milliers de soldats canadiens blessés chez eux, au Canada.

Les héros de chez nous est une initiative communautaire visant à honorer les hommes et les femmes, autant des membres des Forces armées canadiennes que des civils, qui ont contribué à la cause de la liberté durant les deux guerres mondiales.

Cette activité publique gratuite est organisée par Parcs Canada en collaboration avec la Ville de Drummondville, la Société d'histoire de Drummond, les Forces armées canadiennes, la Croix-Rouge canadienne et la Légion royale canadienne. Plusieurs musiciens militaires seront présents, et les gens pourront y voir une exposition spéciale sur la Croix-Rouge et la marine marchande durant la Seconde Guerre mondiale, des uniformes de l'époque et une présentation vidéo. Un hommage à plusieurs anciens combattants, toujours en vie, de la région aura lieu, puis on procédera au dévoilement de panneaux racontant les histoires des quatre héros de chez nous susmentionnés.

Veuillez noter que le présent avis peut faire l'objet de modifications sans autre préavis.

Voici les détails de l'événement :

Date : Mardi 29 octobre 2019



Heure : Le prélude musical débutera à 13 h (HAE)

La cérémonie commencera à 13 h 30 (HAE)

Les représentants des médias sont priés d'être présents à 13 h (HAE)



Lieu : Manège militaire major-général Frederick George Heriot

250, rue Saint-Louis

Drummondville (Québec) J2B 5W8

