FERGUS, ON, le 28 sept. 2023 /CNW/ - Le député Lloyd Longfield participera à une cérémonie de dévoilement de plaque organisée par Parcs Canada et la Commission des lieux et monuments historiques du Canada pour commémorer l'importance historique nationale de Richard Pierpoint (v.1744 à v.1838).

Richard Pierpoint a été réduit en esclavage pendant 20 ans avant de s'affranchir en combattant pour les Britanniques en tant que loyaliste noir au cours de deux guerres. Alors qu'il est confronté aux difficultés que rencontrent les colons à qui l'on accorde des terres dans le Haut-Canada, il demande que les colons noirs se voient attribuer des terres séparées de celles des Blancs afin de favoriser un sentiment d'appartenance à la communauté. Sans jamais renoncer à ses talents de conteur, Pierpoint racontait des histoires selon la tradition orale de l'Afrique de l'Ouest et était un chef de file au sein de sa communauté. Richard Pierpoint a fait preuve de résilience et de détermination à une époque où la discrimination raciale, les préjugés et l'isolement étaient omniprésents.

L'histoire de Richard Pierpoint est faite de courage et de tragédie. En tant que personnage historique, il est devenu un exemple bien connu des efforts et des difficultés rencontrés par les loyalistes noirs vivant dans le Haut-Canada à la fin des années 1700 et au début des années 1800. En connaissant son histoire, nous pouvons mieux comprendre l'histoire du Canada et cela nous rappelle les raisons pour lesquelles nous devons continuer à lutter pour l'égalité et la justice.

Le député Lloyd Longfield fera l'annonce au nom du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Steven Guilbeault.

Date : Dimanche 1er octobre 2023 Heure : La cérémonie commence à 14 h (HAE)

Les médias sont priés d'arriver à 13 h 45. Lieu : Fergus Grand Theatre

244, rue St. Andrew Ouest

Fergus (Ontario)

