OTTAWA, ON, le 28 mai 2025 /CNW/ - L'honorable Mona Fortier, députée d'Ottawa--Vanier--Gloucester, participera à une cérémonie de dévoilement de plaque de Parcs Canada et de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada commémorant l'importance historique nationale de l'arrondissement historique du parc Rockcliffe.

L'honorable Mona Fortier fera l'annonce au nom du ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles.

En voici les détails :

Date : Le vendredi 30 mai 2025 Heure : La cérémonie débute à 11 h 00 (HAE)

Les représentants des médias sont priés d'arriver à 10 h 45. Lieu : Jardins du jubilé dans le parc Village Green

270, chemin Springfield, Rockcliffe Park (Ontario), K1M 0K8

Les représentants des médias peuvent confirmer leur présence en communiquant avec Kelsey Bowles.

Renseignements et r.s.v.p. : Kelsey Bowles, Agente par intérim, relations publiques et communications, Unité de gestion de l'Est et du Centre de l'Ontario, Parcs Canada, [email protected]