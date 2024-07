WHITECAP DAKOTA NATION, SK, le 11 juill. 2024 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, présentera des excuses officielles au nom du gouvernement du Canada aux neuf Premières Nations Dakota et Lakota du Canada lors d'une cérémonie historique.

Des représentants des neuf Premières Nations y assisteront : Birdtail Sioux Dakota Nation, Canupwakpa Dakota First Nation, Dakota Plains Wahpeton First Nation, Dakota Tipi First Nation, Sioux Valley Dakota Nation, Standing Buffalo Dakota Nation, Wahpeton Dakota Nation, Whitecap Dakota First Nation et Wood Mountain Lakota First Nation.

Un bref point de presse aura lieu après la cérémonie (sur place uniquement).

Date : Le lundi 15 juillet 2024

Heure : 9 h (HNC)

Lieu :

Salle Tatanka

Dakota Dunes Resort

203 Dakota Dunes Wy

Whitecap Dakota Nation, SK

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour plus de renseignements : Matthieu Perrotin, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, RCAANC, 819-934-2302, [email protected]; Trevor Percy, Communications, Premières Nations Dakota et Lakota (306) 850-7147, [email protected]