HALIFAX, NS, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada organisera une cérémonie de dépôt de couronnes au cénotaphe de la Légion de Fairview. L'honorable Jill McKnight, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, et une délégation de vétérans du golfe Persique seront rejoints par Son Honneur, l'honorable Mike Savage, lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse (à confirmer), Monsieur le Maire Andy Fillmore, maire de la municipalité régionale d'Halifax (à confirmer), un contingent des Forces armées canadiennes, des représentants de la Légion royale canadienne et d'autres dignitaires.

Il sera possible de prendre des photos pendant et après l'événement, et des vétérans et d'autres personnalités pourront être interviewés après la cérémonie.

Lieu : Cénotaphe de la filiale 142 de la Légion Fairview

50 rue Hillcrest

Halifax (N.-É.) B3N2X5



Date : Le jeudi 26 février 2026



Heure : 9 h 30 HNA

Les représentants des médias souhaitant participer à l'événement doivent s'inscrire avant 8 h HNA le jeudi 26 février en fournissant leur nom et leur organe de presse à [email protected]. Les représentants des médias sont priés d'arriver au plus tard à 9 h HNA.

Veuillez nous indiquer si vous avez des besoins particuliers en matière d'accessibilité et nous collaborerons avec vous pour faciliter votre participation.

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Demandes de renseignements des médias : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected];Adam Rogers-Green, Directeur des communications, Cabinet de la ministre des Anciens Combattants, 343-573-0946, [email protected]