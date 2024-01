OTTAWA, ON, le 17 janv. 2024 /CNW/ - Veuillez noter que Aluki Kotierk, présidente de Nunavut Tunngavik Inc, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, et l'honorable P.J. Akeeagok, premier ministre du Nunavut, participeront à une annonce importante à Iqaluit. L'annonce sera précédée d'une séance d'information technique ouverte aux médias et sera suivie d'un point de presse à 16 h 00 (HE).

De plus amples informations concernant l'annonce seront publiées prochainement.

Séance d'information technique

Date : Jeudi 18 janvier 2024



Heure : 11 h 30 à 12 h 30 (HE)



Lieu : Par téléconférence





Des hauts fonctionnaires du gouvernement du Canada, du gouvernement du Nunavut et des représentants de Nunavut Tunngavik Inc. tiendront une séance d'information technique bilingue. Cette séance d'information technique vise à fournir des renseignements généraux. Les propos tenus ne pourront pas être attribués à leurs auteurs.

Remarque : Pour participer à la téléconférence d'information technique, les représentants des médias sont priés de s'inscrire en contactant le service des relations avec les médias de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada à l'adresse suivante : [email protected] .

Annonce

Date : Jeudi 18 janvier 2024



Heure : 13 h 30 à 15 h 10 (HE)



Lieu : Hôtel et centre de conférence Aqsarniit

1730, Sivumugiaq St, Iqaluit, NU X0A 0H0





Les médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver sur place à 12 h 45 (HE).

Remarque : Les membres des médias peuvent assister virtuellement à l'annonce.

Pour assister virtuellement à l'annonce, les représentants des médias sont priés de s'inscrire en communiquant avec le service des relations avec les médias de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada à l'adresse suivante : [email protected]

Point de presse



Date : Jeudi 18 janvier 2024



Heure : 16 h 00 à 16 h 40 (HE)



Lieu : Hôtel et centre de conférence Aqsarniit

1730, Sivumugiaq St, Iqaluit, NU X0A 0H0





Les médias qui assisteront au point de presse en personne sont priés d'arriver sur place à 15 h 30 (HE).

Remarque : Les membres des médias peuvent participer virtuellement au point de presse.

Pour participer virtuellement au point de presse, les représentants des médias sont priés de s'inscrire en communiquant avec le service des relations avec les médias de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada à l'adresse suivante : [email protected]

GouvCan -- Nord (@GouvCanNord) / Twitter

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: Carson Debert, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Dan Vandal, Ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de Développement économique du Nord, [email protected] ; Relations avec les médias, RCAANC, 819-934-2302, [email protected]