Le gouvernement du Canada facilite l'accès aux trésors culturels et naturels du pays cet été

OTTAWA, ON, le 13 juin 2025 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, fera une annonce lundi concernant l'accès aux trésors culturels et naturels du Canada cet été.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le lundi 16 juin 2025

HEURE :

9 h 30

Les journalistes qui souhaitent assister à l'activité doivent confirmer leur participation en soumettant leur nom complet et le nom du média qu'ils ou elles représentent à [email protected] d'ici 17 h, le dimanche 15 juin. Des renseignements sur la façon d'y assister leur seront fournis par la suite.

