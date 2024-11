MARKHAM, ON, le 14 nov. 2024 /CNW/ - L'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Scarborough-Rouge Park, fera une annonce concernant un investissement dans la restauration écologique des bassins versants de la rivière Rouge et du ruisseau Duffins Ouest dans le parc urbain national de la Rouge, ainsi qu'un projet de transfert de terres de l'Office de protection de la nature de Toronto et de la région.

L'annonce sera suivie d'une plantation d'arbres.

Le ministre Anandasangaree fera l'annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada.

Veuillez noter que cet avis peut être modifié sans préavis.

En voici les détails :

Date : Le 16 novembre 2024 Heure : 11 h 00 HNE Lieu : Aire diurne Black Walnut

10725, chemin Reesor

Markham (Ontario)

L6B 1A8

