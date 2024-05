QUÉBEC, le 10 mai 2024 /CNW/ - L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec et ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, au nom de l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, et de l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique, annoncera du financement pour un projet communautaire porté par l'organisme Nature Québec visant à favoriser un mode de vie sain et l'activité physique.

Une séance de questions suivra l'annonce.

Date

Le 13 mai 2024

Heure

9 h 00 (HAE)

Lieu

L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :

Ruelle verte du Grand Peuplier

Rue Père-Marquette et Avenue Moncton

Québec (Québec)

G1S 2Y4

L'annonce aura lieu à l'extérieur

En cas de pluie abondante, l'événement aura lieu au :

Centre culture et environnement Frédéric Back

3e étage, salle 324

870, avenue De Salaberry

Québec (Québec)

G1R 2T9

SOURCE Agence de la santé publique du Canada

Renseignements: Christopher Aoun, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Mark Holland, Ministre de la Santé, 613-291-4176; Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]