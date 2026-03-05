MONTRÉAL, le 5 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, fera une annonce importante pour améliorer l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive pour l'ensemble de la population canadienne.

Elle sera accompagnée de Marie-Gabrielle Ménard, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme), de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité canadienne et de la Culture et ministre responsable des Langues officielles, et de l'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier-Sainte-Marie.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

Le 6 mars 2026

Heure

13 h (HE)

Lieu

Montréal (Québec)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails sur le lieu de l'événement

Les médias peuvent également se joindre par Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/66039463286

Code d'accès : 524567

Renseignements aux médias : Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]