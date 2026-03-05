Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce pour soutenir l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive English
05 mars, 2026, 13:00 ET
MONTRÉAL, le 5 mars 2026 /CNW/ - L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, fera une annonce importante pour améliorer l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive pour l'ensemble de la population canadienne.
Elle sera accompagnée de Marie-Gabrielle Ménard, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites entreprises et Tourisme), de l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité canadienne et de la Culture et ministre responsable des Langues officielles, et de l'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier-Sainte-Marie.
Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.
Date
Le 6 mars 2026
Heure
13 h (HE)
Lieu
Montréal (Québec)
Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails sur le lieu de l'événement
Les médias peuvent également se joindre par Zoom :
https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/66039463286
Code d'accès : 524567
