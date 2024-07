HALIFAX, NS, le 29 juill. 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, accompagné du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Sean Fraser, du député de Dartmouth-Cole Harbour, Darren Fisher, de la députée de Halifax-Ouest, Lena Metlege Diab, et du député de Kings-Hants, Kody Blois, fera une annonce concernant l'énergie propre.

Plus tard dans la journée, le ministre Wilkinson participera à une séance de discussion avec des représentants de la Chambre de commerce de Halifax, en compagnie de la députée de Halifax-Ouest, Lena Metlege Diab, et du député de Kings-Hants, Kody Blois.

Annonce sur l'énergie propre

Date : le 30 juillet 2024

Heure : 11 h 15 (HA)

Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence par courriel à l'adresse [email protected] et de présenter une pièce d'identité valide à leur arrivée, aux fins d'accréditation.

Séance de discussion avec des représentants de la Chambre de commerce de Halifax

Date : le 30 juillet 2024

Heure : 12 h 30 (HA)

Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence par courriel à l'adresse [email protected] et de présenter une pièce d'identité valide à leur arrivée, aux fins d'accréditation.

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, [email protected]; Joanna Sivasankaran, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]