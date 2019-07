Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante concernant les navires de la classe Halifax du Canada

LÉVIS, QC, le 15 juill. 2019 /CNW/ - Les médias sont invités à assister à une annonce importante du gouvernement du Canada et de Davie. Après l'annonce, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et député de Québec, tiendra un point de presse.

Date : le 16 juillet 2019 Heure : 12 h 15 (heure avancée de l'Est) Lieu : Chantier Davie

399, rue Saint-Joseph

Lévis (Québec)

Les médias sont priés de confirmer leur présence en communiquant avec l'équipe des Relations avec les médias de Services publics et Approvisionnement Canada par téléphone au 819-420-5501 ou par courriel à l'adresse media@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

SOURCE Services publics et Approvisionnement Canada

Renseignements: Marielle Hossack, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Carla Qualtrough, 819-956-3239; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, media@tpsgc-pwgsc.gc.ca

