Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante concernant les frégates de la classe Halifax du Canada

VICTORIA, le 15 juill. 2019 /CNW/ - Les médias sont invités à assister à une annonce importante du gouvernement du Canada et du chantier maritime de Seaspan à Victoria. Après l'annonce, l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, et Joe O'Rourke, vice-président et directeur général de Victoria Shipyard Limited, tiendront un point de presse.

Date : Le 16 juillet 2019 Heure : 9 h 15 (heure avancée du Pacifique) Lieu : Chantier maritime de Seaspan à Victoria

825, chemin Admirals

Victoria (Colombie-Britannique)

Les médias sont priés de confirmer leur présence en communiquant avec Erin Macpherson, gestionnaire régionale des communications à Services publics et Approvisionnement Canada, au 778-938-1762 ou à erin.macpherson@pwgsc-tpsgc.gc.ca.

Les médias sont priés de porter des chaussures fermées et de s'assurer d'avoir en leur possession une pièce d'identité valide à présenter au poste de sécurité. Le personnel à l'entrée du chantier maritime leur indiquera où ils devront se garer.

Renseignements: Marielle Hossack, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Carla Qualtrough, 819-956-3239; Relations avec les médias, Services publics et Approvisionnement Canada, 819-420-5501, media@tpsgc-pwgsc.gc.ca

