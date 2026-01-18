AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT DU CANADA FERA UNE ANNONCE EN MATIÈRE DE LOGEMENT À SQUAMISH English
18 janv, 2026, 17:00 ET
SQUAMISH, BC, le 18 janv. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à Patrick Weiler, député fédéral de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Pacifique Canada, ainsi qu'à Sarah Silva. Hiy ám ta Sếwx wú7mesh Housing Society, Sarah Ellis, directrice générale, Squamish Community Housing et Kirby Brown, président du conseil d'administration de la Squamish Community Housing Society et directeur de la Hiy ám ta Sếwx wú7mesh Housing Society, pour une annonce.
Date :
Le 19 janvier 2026
Heure :
11 h 00 HP
Lieu :
1098, croissant Wilson
Squamish (C-B) V8B 0M4
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
