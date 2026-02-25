OTTAWA, ON, le 25 févr. 2026 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a publié son nouvel Indice composite d'abordabilité du logement (ICAL). Cet indice montre que même si les pressions sur l'abordabilité se sont atténuées à l'échelle nationale depuis 2023, elles demeurent à des niveaux historiquement élevés dans plusieurs grands centres. C'est le cas à Ottawa, à Montréal et à Halifax. Ces observations montrent que les problèmes d'abordabilité du logement au Canada s'étendent à d'autres villes que Toronto et Vancouver.

Mathieu Laberge, Économiste en chef et premier vice-président, Perspectives de l’habitation de la SCHL (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

L'ICAL de la SCHL vient compléter les indices d'abordabilité précédents. Bon nombre de ces indices sont fondés sur un seul indicateur ou uniquement sur la propriété résidentielle. Ils négligent donc le marché locatif et les interactions potentielles entre les segments de la propriété et de la location. Utilisé de pair avec nos renseignements sur le marché, le nouvel indice offre un portrait plus complet de l'abordabilité. Il nous permet de voir si les revenus suivent le rythme de l'augmentation des coûts du logement et si l'offre est suffisante pour répondre à la demande. Il nous permet aussi de voir si le revenu des ménages est épuisé après qu'ils ont répondu à leurs besoins essentiels.

L'ICAL nous donnera davantage l'heure juste sur l'abordabilité du logement dans les différentes régions du Canada. Il nous aidera à déterminer où les pressions sont les plus fortes et les types de logements dont on a besoin.

« L'abordabilité a commencé à se redresser légèrement depuis 2023, année où elle a touché des creux historiques. Selon nos observations, l'abordabilité s'est quelque peu améliorée pour les propriétaires, tandis qu'elle s'est stabilisée pour les locataires au cours des deux dernières années, a déclaré Mathieu Laberge, économiste en chef et premier vice-président, Connaissance du marché à la SCHL. Malgré cette amélioration, nous ne pouvons pas ignorer à quel point l'abordabilité du logement s'est détériorée ces dernières années, surtout à Ottawa, à Montréal et à Halifax. Il est évident que la crise de l'abordabilité du logement au Canada ne se limite plus à Toronto et à Vancouver. »

L'indice permet d'analyser les tendances de l'abordabilité du logement dans sept grands centres : Vancouver, Edmonton, Calgary, Toronto, Ottawa, Montréal et Halifax. Il sera mis à jour régulièrement.

Lisez l'article intégral sur le site Web de la SCHL : Au-delà de Toronto et Vancouver : les problèmes d'abordabilité s'étendent à d'autres villes canadiennes

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

