OTTAWA, ON, le 24 févr. 2026 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) publiera son nouvel Indice composite d'abordabilité du logement (ICAL) le mercredi 25 février à 10 h (HE).

Dans son analyse des premiers résultats de l'ICAL, Mathieu Laberge, économiste en chef à la SCHL, examine les tendances de l'abordabilité dans sept grands centres : Vancouver, Edmonton, Calgary, Toronto, Ottawa, Montréal et Halifax. Il décrit aussi comment l'ICAL fournit de précieux renseignements sur le marché de la propriété résidentielle et le marché locatif dans ces centres.

