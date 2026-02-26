EDMONTON, AB, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, pour l'annonce.

Date : Le 27 février 2026



Heure : 10 h 00 (HR)



Lieu : 2021 Millbourne Road West NW Edmonton (Alberta) T6K 2N5





Il s'agit d'un événement extérieur.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]