AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À EDMONTON
Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
26 févr, 2026, 14:00 ET
EDMONTON, AB, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, pour l'annonce.
Date :
Le 27 février 2026
Heure :
10 h 00 (HR)
Lieu :
2021 Millbourne Road West NW
Edmonton (Alberta)
T6K 2N5
Il s'agit d'un événement extérieur.
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Pour en savoir plus : Renée LeBlanc Proctor, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]
