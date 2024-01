OTTAWA, ON, le 23 janv. 2024 /CNW/ - Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Whitby (Ontario), Ryan Turnbull, annoncera du financement pour de nouvelles constructions à Peterborough, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson. Un point de presse suivra.

Date : 24 janvier 2024

Heure : 13 h (HE)

Lieu :

Caserne de pompiers no 2

100, boulevard Marina

Peterborough (Ontario) K9H 6M6

Ou

Caserne de pompiers no 3

839, avenue Clonsilla

Peterborough (Ontario) K9J 5Z3

(possibilité à l'intérieur)

Remarque : L'annonce aura lieu sur un chantier de construction en activité. Apportez votre équipement de protection; un casque et des bottes de sécurité/à embout d'acier sont nécessaires.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada Ottawa, 343-292-6100, [email protected]; Carolyn Svonkin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 343-597-1725, [email protected]