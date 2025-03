OTTAWA, ON, Le 3 mars 2025 /CNW/ - Yasir Naqvi, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé et du ministre de la Santé, annoncera un financement dans le cadre du Fonds d'urgence pour le traitement.

Un point de presse aura lieu immédiatement après l'annonce.

Date

Le 4 mars 2025

Heure

14 h (HE)

Lieu

L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :

Centre de santé communautaire de Somerset Ouest

55, rue Eccles

Ottawa (Ontario)

K1R 6S3

Les médias peuvent également participer en se connectant à Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/65449084339

Code d'accès : 768326

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Callum Haney, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Ya'ara Saks, Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, 343-576-4407; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]