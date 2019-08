Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant le logement à London

LONDON, ON, le 21 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fera une annonce concernant le logement à London.

Les médias sont invités à se joindre à Adam Vaughan, Secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Peter Fragiskatos, Député pour London-Centre-Nord, et Kate Young, Secrétaire parlementaire de la ministre des Sciences et des Sports et de la ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité (Accessibilité).

Date : 22 août 2019



Heure : 13 h 30



Endroit : 332 rue Richmond, London (Ontario)

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Pour en savoir plus : Spencer Magee, SCHL, 647-244-0040, smagee@cmhc-schl.gc.ca; Valérie Glazer, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, 613-220-1841, valerie.glazer@hrsdc-rhdcc.gc.ca

