Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant l'Initiative fédérale de logement communautaire - Phase 2

QUÉBEC, le 12 juill. 2019 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fera une annonce concernant l'Initiative fédérale de logement communautaire - Phase 2.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).