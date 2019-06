Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant l'Initiative fédérale de logement communautaire - Phase 2

MISSISSAUGA, ON, le 24 juin 2019 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fera une annonce concernant l'Initiative fédérale de logement communautaire - Phase 2.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et Adam Vaughan, Secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social.

Date : 25 juin 2019 Heure : 14 h Endroit : Briarview Co-op, 370, chemin Rathburn Est,

Mississauga, ON L4Z 1H7

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Valérie Glazer, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, 613-220-1841, valerie.glazer@hrsdc-rhdcc.gc.ca; Angelina Ritacco, SCHL Toronto, 416-218-3320, aritacco@cmhc.ca

Related Links

www.cmhc-schl.gc.ca