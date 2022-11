TORONTO, le 30 nov. 2022 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, qui fera une annonce concernant de nouveaux efforts visant à prévenir la violence fondée sur le sexe chez les jeunes et à aider le Canada à gagner du terrain en matière d'égalité des genres.

Date : Le 1er décembre 2022

Heure : 15 h 45 (HE)

Lieu : Bergeron Centre for Engineering

Université York

Toronto 11 Arboretum Ln

North York (ON)

Renseignements: Contacts: Johise Namwira, Attachée de presse et responsable des dossiers, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la jeunesse, 873-353-0985, [email protected]; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]