HALIFAX, NS, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Shannon Miedema, députée d'Halifax, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, fera une annonce portant sur le Régime canadien de soins dentaires et soulignera le financement provenant du Fonds d'accès à la santé buccodentaire.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Date

Le 28 novembre 2025

Heure

12 h 45 (HA)

Lieu

L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :



L'Université Dalhousie

Faculté de médecine dentaire

5981, avenue University

Halifax (Nouvelle-Écosse)

B3H 1W2

Les médias peuvent également se joindre par Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/69424646065

Code d'accès : 251128

Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]