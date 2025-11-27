Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce au sujet des soins dentaires dans le Canada atlantique English
Nouvelles fournies parSanté Canada (SC)
27 nov, 2025, 12:00 ET
HALIFAX, NS, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Shannon Miedema, députée d'Halifax, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, fera une annonce portant sur le Régime canadien de soins dentaires et soulignera le financement provenant du Fonds d'accès à la santé buccodentaire.
Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.
Date
Le 28 novembre 2025
Heure
12 h 45 (HA)
Lieu
L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :
L'Université Dalhousie
Faculté de médecine dentaire
5981, avenue University
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3H 1W2
Les médias peuvent également se joindre par Zoom :
https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/69424646065
Code d'accès : 251128
Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.
SOURCE Santé Canada (SC)
Renseignements aux médias : Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias : Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]
