Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce au sujet des soins dentaires au Québec
Nouvelles fournies parSanté Canada (SC)
27 nov, 2025, 14:35 ET
MONTRÉAL, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Eric St-Pierre, député d'Honoré-Mercier, au nom de l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, fera une annonce portant sur le Régime canadien de soins dentaires et soulignera le financement provenant du Fonds d'accès à la santé buccodentaire.
Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.
Date
Le 28 novembre 2025
Heure
13 h (HNE)
Lieu
L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :
Faculté de médecine dentaire et des sciences de la santé orale, Salle 102
Université McGill
2001, avenue McGill College
Montréal (Québec)
H3A 1G1
Les médias peuvent également se joindre par Zoom : https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/65371991716
Code d'accès : 724480
Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.
SOURCE Santé Canada (SC)
Renseignements aux médias : Emmanuelle Ducharme, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, [email protected]
