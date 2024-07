WINNIPEG, MB, le 17 juill. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de noter que Terry Duguid, député de Winnipeg-Sud et secrétaire parlementaire du premier ministre et conseiller spécial de l'eau, fera une annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, pour appuyer de nouveaux projets de conservation passionnants qui protègent les habitats essentiels de façon permanente et jouent un rôle clé dans la lutte contre les changements climatiques.

Activité : Annonce Date : Le jeudi 18 juillet 2024 Heure : 10 h (HAC) Lieu : The Forks

1, chemin Forks Market

Winnipeg (Manitoba)

Pour être avisés s'il y a des changements au déroulement, les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès de l'équipe des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada à l'adresse [email protected].

Personnes-ressources: Kaitlin Power, Attachée de presse principale et conseillère en communication, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]