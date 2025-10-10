GATINEAU, QC, le 10 oct. 2025 /CNW/ - La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, et la secrétaire d'État (Aînés), l'honorable Stephanie McLean, seront à Victoria afin d'annoncer de nouvelles mesures visant à réduire les coûts pour les Canadiens.

Une séance de photos et un point de presse suivront l'annonce.

Veuillez noter que les détails sont susceptibles d'être modifiés.

Date : Le vendredi 10 octobre 2025 Heure : 10 h (HAP) Lieu : Saanich Child and Family Centre 3120, route Tillicum Victoria (Colombie-Britannique)

Notes pour les médias :

Pour vous inscrire, envoyez un courriel à [email protected] en indiquant votre nom et celui de votre bureau de presse.

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communication et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Kirstie Hudson, Attachée de presse, Cabinet de la secrétaire d'État (Aînés), [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]